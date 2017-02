Peeter Võsu

Tänavuse "Laululahingu" zhürii poolt enimhinnatud koor WAF reisib tänavu oktoobris Iisraeli, kus esineb Lehtmajade Püha konverentsil Jeruusalemmas, mis on olnud läbi aastate suurimaks rahvusvaheliseks ürituseks Iisraelis. Lehtmajade Püha konverentsil on igal aastal umbes 7000 osavõtjat ligi 100 riigist. Lehtmajade Püha on juutide üheks suurimatest usupühadest, mis on samuti oluline kristlastele. Meie kalendri järgi liikuva pühana, on see tänavu 2 – 9 oktoobril.

Konverentsi kõnelejate hulgas on Iisraeli riigi esinejad, parlamendi saadikud, Jeruusalemma linna esindajad ja rahvusvaheliselt tuntud kristlikud liidrid. Broadway staar Dudu Fisher ja mitmed teised tuntud muusikud on olnud esinejate hulgas. Eesti rühm on läbi aastate olnud esindatud ka Jeruusalemma Marsil, mis toimub konverentsiga samaaegselt ja liidab konverentsi külalised Jeruusalemma linna suurüritusega.

Iisraeli sõidab koor esmakordselt. Lisaks esinemistele reisib ligi 40 noorest koosnev popmuusika koor Surnumere äärsesse kõrbe ja mitmetesse Iisraeli rikkaliku ajalooga seotud kohtadesse. Koori juhtidena reisivad kaasa Anneli Pilpak ja Maiken.

Iisraeli Keskus on olnud Püha Maa reiside korraldajaks alates 1993 aastast. Igal aastal on Eesti rühm osa võtnud Lehtmajade Püha konverentsist. Lisaks sügisreisidele on viimastel aastatel toimunud reisid kevadeti ja erakordselt ka muudel aegadel.

